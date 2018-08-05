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Hırsız vicdana gelirse!

Hırsız vicdana gelirse!.13065
  • Giriş : 05.08.2018 / 08:55:00

Bursa'da meydana gelen olayda hırsız vicdana geldi ve motorunu çaldığı adama bir mektup yazdı.

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Büyüyen Beşik

Mektubu çaldığı motorun üzerine iliştiren hırsız, daha sonra motoru mağdur vatandaşın iş yerinin önüne bırakarak kayıplara karıştı. 

Olay, 4 gün önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya Sanayisi 26. Sokak üzerinde Yavuz Arı’ya ait büfenin önünde meydana geldi.

Motosikletiyle büfesine giden Yavuz Arı, içeride çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından motoru çalındı. Polise şikayette bulunmayan Arı, 4 gün sonra ilginç bir olayla karşılaştı.

HIRSIZ BİR DE NOT BIRAKMIŞ

Sabah iş yerine giden Arı, motosikletinin büfesinin önünde durduğunu, üzerinde de bir not olduğunu gördü.

'BÖYLE BİRİ DEĞİLİM'

Yavuz Arı'dan kendisini affetmesini isteyen hırsız, yazdığı notta, "Selamün aleyküm abi. Öncelikle mübarek ellerinden öperim. Şeytana uydum affet beni. Vicdan azabı çekiyorum, Allah beni ıslah etsin. Senin canını sıktığım her günün yüz katı dua edeceğim. Verdiğim zararı en kısa sürede çalışıp sana ulaştıracağım. Hakkını helal et. Ben hayattan dersimi aldım. Umarım sende büyüklüğünü gösterirsin. Allah seni benim gibi şeytana uyanlarla karşılaştırmasın. İnan Allah’a böyle biri değilim bir anda oldu. Özür dilerim tekrar ellerinden öperim" ifadelerini kullandı.

HIRSIZI AFFETTİ

Motosikletine kavuşan Yavuz Arı, sosyal medya hesabından motosikletinin ve hırsızın mektubunu paylaşıp, hırsızı affettiğini dile getirdi. Hırsıza sosyal medya hesabından mesaj veren Yavuz Arı, "Motoru eski haline getirdim. Hırsızın tufası bin 205 TL. Mektup yazmış sağ olsun ama masrafları ulaştıracakmış. Arkadaşlar benim hırsız çok pişman olmuş. Ben onu affettim, Allah da onu affetsin" dedi.

ŞEHİT BABASI

Öte yandan, Yavuz Arı'nın 2009 yılında Hakkâri Dağ Komando Taburu'nda şehit düşen Ümit Arı’nın babası olduğu öğrenildi.

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