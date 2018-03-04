Hırsızlar, Bitcoin yapan 600 bilgisayarı çaldı
İzlanda'da gerçekleşen hırsızlıkta 600 bilgisayarın bir anda çalınması polisleri de büyük şaşkınlığa uğrattı.
Kişilerin hesabındaki Bitcoin'lerin çalındığına yönelik haberlere alışmıştık ancak bu kez çok farklı bir hırsızlık haberi geldi. İzlandalı hırsızlar Bitcoin çalmak yerine işin kaynağına gittiler ve Bitcoin üretimi için kullanılan yüksek performanslı 600 bilgisayarı birden çaldılar.
İzlanda polisi yaşanan hırsızlık olayının son yıllarda ada ülkesinde görüklen en büyük hırsızlık serisi olduğunu açıkladı. İzlanda medyası da yaşanan olayı 'Büyük Bitcoin soygunu' olarak manşetlerine taşıdı.
'GÖRÜLMEYEN ÖLÇEKTE BİR HIRSIZLIK'
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı ancak henüz bilgisayarların izine rastlanmadı. Çalınan 600 bilgisayarın toplam değerinin 2 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki görevli polis komiseri Helgi Kjartansson, bunun daha önce görülmeyen ölçükte bir hırsızlık olduğunu ve her şeyin fazlasıyla organize görüldüğünü söyledi.
ELEKTRİK TÜKETİMİNİ TAKİP EDECEKLER
Polis, çalınan bilgisayarların izini olağan dışı elektrik tüketiminin yaşanacağı yerlere bakarak sürmeyi planlıyor. Bitcoin üretimi için çok ciddi miktarlarda elektrik tüketmek gerekiyor. Hatta geçtiğimiz yıl Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik enerjisi, 159 ülkenin yıllık ihtiyacından daha yüksek bir seviyeye ulaştı.
Kripto paraların istatistiklerini tutan Digiconomist, Bitcoin madenciliği için harcanan enerji miktarının 29,05 Kilowatt saat (TWh) olduğunu açıkladı. Bu enerji miktarı İrlanda, komşu ülkeler Azerbaycan, Gürcistan ve çoğu Afrika ülkesinin bir yıllık enerji tüketiminden daha yüksek.
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