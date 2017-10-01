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Hırsızlık olayında site yönetimi de sorumlu

Hırsızlık olayında site yönetimi de sorumlu.24858
  • Giriş : 01.10.2017 / 09:27:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 09:31:48

Sitelerde oturanlar için Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi, emsal bir karara imza attı.

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Güvelikli sitelerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili emsal bir karar verildi. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan güvenlikli bir sitede 2015 yılında yaşanan hırsızlık olayında, motosikletle gelen iki kişi, kapalı otoparkta bulunan 25 bin TL değerindeki başka bir motosikleti çalarak çıkış yaptı. Motosikletin sahibi, zararının karşılanması için site yönetimine ve güvenlik firmasına, Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, emsal bir karara imza atarak söz konusu zarardan hem site yönetimini hem de güvenlik şirketini sorumlu tuttu.

Daha önce benzer olaylardaki yargı kararlarında site veya apartman yönetimlerinin kusurlu bulunmadığını belirten Avukat Cevat Kazma “Mahkemenin verdiği karara göre; motorun çalındığı sitenin güvenliğini sağlayan şirket ile birlikte, sitenin yönetimi de sorumlu tutulmuştur. Gerekçede, verilen hizmetin ayıplı olduğu belirtilmiştir. Site ve apartman içindeki güvenlik hizmetlerinin kim tarafından verileceği kararı da, site yönetimi tarafından alınıyor. Dolayısıyla en az güvenlik şirketleri kadar site yönetimleri de sorumlu oldu artık” dedi.

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