Hırsızlık olayında site yönetimi de sorumlu
Güvelikli sitelerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili emsal bir karar verildi. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan güvenlikli bir sitede 2015 yılında yaşanan hırsızlık olayında, motosikletle gelen iki kişi, kapalı otoparkta bulunan 25 bin TL değerindeki başka bir motosikleti çalarak çıkış yaptı. Motosikletin sahibi, zararının karşılanması için site yönetimine ve güvenlik firmasına, Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, emsal bir karara imza atarak söz konusu zarardan hem site yönetimini hem de güvenlik şirketini sorumlu tuttu.
Daha önce benzer olaylardaki yargı kararlarında site veya apartman yönetimlerinin kusurlu bulunmadığını belirten Avukat Cevat Kazma “Mahkemenin verdiği karara göre; motorun çalındığı sitenin güvenliğini sağlayan şirket ile birlikte, sitenin yönetimi de sorumlu tutulmuştur. Gerekçede, verilen hizmetin ayıplı olduğu belirtilmiştir. Site ve apartman içindeki güvenlik hizmetlerinin kim tarafından verileceği kararı da, site yönetimi tarafından alınıyor. Dolayısıyla en az güvenlik şirketleri kadar site yönetimleri de sorumlu oldu artık” dedi.
DİĞER HABERLER
Düğünde ilginç olay: Çeyrek altın yerine kokoreç
Tekirdağ'da bir düğünde kokoreç ustası bir esnaf gelin ve damada kokoreç taktı.
Kütahya'da minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Baz istasyonu için 3'te 2 yetecek
Baz istasyonunun binaya kurulumu için kat maliklerinin tamamı yerine 3’te 2’sinin onayı yetecek.
Bir iddia daha yalan çıktı!
Emrah Serbes’in yaptığı kazada yanındaki Kenan Doğru’nun "Otomobilin arka lambaları silikti” iddiası
Vücut geliştirme şampiyonu gözaltında
Vücut geliştirme şampiyonu, İzmir'de yapılan operasyonla gözaltına alındı.