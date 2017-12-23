Facebook Twitter Rss

Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi

Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi.16741
  • Giriş : 23.12.2017 / 08:13:00

Siyah-beyazlıların uzun süre peşinden koştuğu Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Son şampiyon Beşiktaş'ta çabalar sonuç verdi. Gelip gelmeyeceği taraftar tarafından merak konusu olan Domogoj Vida Beşiktaş formasını giydi.

Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.

TÜRKİYE

Erdoğan o kanunu onayladı!

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe Kulübü, golcü oyuncu Ozan Tufan ile ilgili kararını verdi.

 

G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi

G.Saray'da Terim'den sonra Taffarel sürprizi

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından bir sürpriz daha açıklandı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Teknik adam Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu.

 

Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Tosic ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de oyuncu Nikola Kalinic'in sakatlığı moralleri bozdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya