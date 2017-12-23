Hırvat oyuncu Vida Beşiktaş formasını giydi
Son şampiyon Beşiktaş'ta çabalar sonuç verdi. Gelip gelmeyeceği taraftar tarafından merak konusu olan Domogoj Vida Beşiktaş formasını giydi.
Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.
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