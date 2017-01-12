Hisseler, Altavia tarafından satın alındı
Perakende ve pazarlama iletişimi sektörüne odaklı çalışan lider uluslararası şirketler grubu ALTAVIA, Dekatlon Buzz’ın çoğunluk hisselerini satın alarak dijital iletişim ve yaratıcı pazarlama hizmetleri alanında Türkiye’deki gücünü arttırdı.
Dekatlon Buzz, Şubat 2010’da kuruldu ve şu anda 40 kişilik bir ekiple hizmetlerini sürdürüyor. Ajans pazarlama iletişimi, sosyal medya ve yaratıcı prodüksiyon alanında ülkemizde tanınan isimler olan Samet Ensar Sarı ve Vadi Efe ortaklığında işletiliyor.
Dekatlon Buzz dijital dünyanın çeşitli platform ve alanlarına dokunan yaratıcı pazarlama çözümleri sunuyor. Sosyal ağlar, cep telefonları, tabletler, akıllı TV’ler, bloglar, eposta pazarlaması, dijital prodüksiyon ve animasyon geliştirme gibi konu başlıklarında şirketin hizmet alanları yoğunlaşıyor. Sosyal medya temelli analiz ve araştırma çözümlerine ek olarak içerik pazarlaması, dijital PR ve mecra bağımsız & entegre yaratıcı proje geliştirme konuları ajansın bilgi birikimi ve uzmanlıkları olarak öne çıkıyor. Ajans şu ana kadar 35’ten fazla ülkede yaratıcı kampanyalar geliştirdi, ve Cannes Lions, European Excellence Awards, Mixx Awards Europe, Travel Marketing Awards gibi küresel organizasyonlardan birçok ödülü ülkemize getirdi.
Ofisi İstanbul’da bulunan şirketin ajans başkanlığını ve müşteri ilişkileri konusunda liderliğini Samet Ensar Sarı üstlenirken, ödüllü yaratıcı teknoloji ve prodüksiyon çözümleri kreatif direktör Vadi Efe öncülüğünde hayata geçiyor. Şirketin ortakları daha önce de ülkemizde ve yurt dışında başarılı girişimler ve projeler hayata geçirmişlerdi, teknoloji ve pazarlama alanında uzun zamandır aktif olarak yer alan isimler.
Dekatlon Buzz Türkiye’nin ve dünyanın alanında lider birçok markasına hizmet veriyor: Nestle, Türk Telekom, LC Waikiki, Türk Hava Yolları, Bayer, İpragaz, Eczacıbaşı Topluluğu, Garanti Bankası, Rixos Hotels, Cargill, Fibabanka, Tahincioğlu, Stanley Black & Decker ve Çırağan Palace Kempinski.
2001 senesinde Türkiye’deki kuruluşundan bu yana, Altavia Türkiye perakende sektörüne yönelik olarak sunduğu pazarlama iletişimi çözümleri ve baskı hizmetleri ile güçlü bir bilinirliğe ve konumlanmaya sahip. Altavia Türkiye, bu satınalma ile yaratacağı sinerji sayesinde pazarlama hizmetlerini bütünleşik bir bakış açısıyla sunmayı planlıyor.
Bu satınalma, Altavia’nın MOVE2020 (MOVE: Make Our Vision Effective) büyüme planları ve küresel vizyonu ile de örtüşüyor. Altavia 2016 senesinde Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya ve Kanada gibi ülkelerde de dijital merkezli farklı şirket ortaklıklarını hayata geçirmişti. Aralık ayında İstanbul’da senenin son satın alma sözleşmelerine imza attılar.
Dekatlon Buzz yöneticileri Vadi Efe ve Samet Ensar Sarı’nın ortaklık ile ilgili görüşleri: ‘Yaratıcı endüstri düzenli bir devinim halinde ve biz dijital dünyaya doğmuş bir şirketiz. Bu ortaklık ile birlikte Altavia grubunun küresel ağı ve bilgi birikiminden faydalanma ve iş ortaklarımız için bütünleşik bakış açısıyla hizmet verme imkanımız olacak, grubun geleceği için katma değer yaratmayı ve iş ortaklarımıza inovatif bir bakış açısıyla hizmet vermeyi hedefliyoruz’
Altavia Türkiye yönetim kurulu başkanı Zeynep Necipoğlu: “Altavia Türkiye için heyecan verici bir dönem başlıyor ve Dekatlon Buzz ekibine aramıza hoşgeldiniz diyoruz. Dijital pazarlama alanını hizmet kalemlerimize dahil ediyoruz ve bu ortaklık ile iş ortaklarımıza ve Türkiye pazarlama ekosistemine yenilik ve fırsatlar sunmayı hedefliyoruz”.
Altavia Europe CEO’su Didier DeJaeger: ‘Dekatlon, Altavia’nin Türkiye pazarında sunduğu hizmetler açısından önemli bir katma değer yaratacak. Birlikte fark yaratacak ve 360° hizmetler sunan bir ajans modeli oluşturuyoruz, bu yeni oluşum perakende sektörüne katma değer yaratacak ve DNA’sında dijital teknolojiler ve inovasyon bulunacak.”
Anlaşmaya göre Altavia, Dekatlon Buzz’ın hisselerinin çoğunluk oranına sahip oldu. Dekatlon Buzz yöneticileri mevcut rollerine ve operasyondaki aktifliklerine devam edecekler, ek olarak, Altavia Türkiye’nin yönetim kadrosuna dahil olacaklar ve Altavia’nin küresel yönetiminde dijital iş geliştirme yapılanmasının bir parçası olarak rol alacaklar.
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