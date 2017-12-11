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Hizbullah, İsrail'e karşı harekete geçiyor

Hizbullah, İsrail'e karşı harekete geçiyor.18802
  • Giriş : 11.12.2017 / 17:50:00

Hizbullah, Kudüs ile ilgili kararından sonra İsrail'e karşı harekete geçiyor.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kararı tanıması ile tüm dünyadan tepkiler gelmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e karşı müttefiklerine çAğrı yaptı.

 

Hizbullah liderinin sözlerini İsrail medyası 'son dakika' koduyla duyurdu.

Lübnan'da bugün binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenleniyor. Dünkü gösterilerde ABD büyükelçiği önünde çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

İsrail bundan 11 yıl önce Lübnan'a saldırdığında Hizbullah'ın direnişiyle karşılaşmış ve bir süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı. 1000'den fazla insanın yaşamını yitirdiği savaşta İsrail'i durduran Hizbullah, sonraki yıllarda Suriye'deki iç savaşta sahne aldı. İran'ın desteklediği örgüt Şam rejiminin yanında cephede yer aldı ve Suriye ordusunun kontrolü sağlamasında önemli rol oynadı.

2006 yılında 33 bin roketi elinde tuttuğu tahmin edilen Hizbullah'ın bugün hem daha çok savaş tecrübesi hem de yaklaşık 150 bin roketi var.

Hizbullah, Irak ve Yemen'de de İran'ın desteklediği Şii milislerle birlikte savaştı.

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