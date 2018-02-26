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Hollanda'da kuş gribi alarmı! 36 bini ithaf edildi

Hollanda'da kuş gribi alarmı! 36 bini ithaf edildi.24111
  • Giriş : 26.02.2018 / 17:41:00

Hollanda'nın Groningen eyaletinde bir çiftlikte kuş gribine rastlandı.

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Hollanda'nın Groningen eyaletinde büyük bir panik yaşandı. Bir tavuk çiftliğinde rastlanan kuş gribi üzerine 36 bi tavuğun ithaf edileceği öğrenildi.

Tarım Doğa ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Oldekerk köyünde 36 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte kuş gribinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüsün etrafa yayılmasını önlemek için çiftlikteki tavukların itlaf edileceği duyurulurken, kuş gribine rastlanan yerin etrafındaki 10 kilometrelik alanda da kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 3 kilometrelik alanda bulunan iki ayrı çiftlikte kuş gribine yönelik araştırma yapıldığı kaydedildi.

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