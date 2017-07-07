Hollanda'dan skandal 15 Temmuz açıklaması
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın hain kalkışmasının püskürtülmesinin 1. yılı olan 15 Temmuz'da Hollanda'ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkede iyi karşılanmayacağı açıklaması geldi.
Reuters'ın son dakika kodu ile geçtiği habere göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hollanda Kabinesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkeş veya diğer Türk hükümet üyelerinin ülkeye gelmesinin istenmediği de ekledi.
Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.
HÜRRİYET
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