Hollanda'dan skandal 15 Temmuz haberi
Hollanda'nın NRC Handelsblad gazetesi akıl almaz bir habere imza attı. 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni'ne ilişkin yapılan haberde, mülakat yapılan Türklerin isimleri milli futbolcular Cenk Tosun, Emre Mor ve eski Beşiktaşlı Demba Ba olarak yayınlandı.
Türklerle röportaj yapan NRC muhabiri mülakat yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı. Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete, haberde Beşiktaş'ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor'un isimlerini kullandı.
Gazetenin haberde yaptığı hatanın Hollandalı Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve tiye alınmasının ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların ismi silindi.
Hollanda medyasında çıkan haberlerde, NRC muhabirinin mülakat yaptığı kişilerin kendi isimleri yerine söz konusu futbolcuların isimlerini beyan ettiği öne sürüldü.
HÜRRİYET
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