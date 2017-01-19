Hollanda'dan yatırımcılara KDV öteleme fırsatı
Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu, “Sistem sayesinde ithalat yapan markaların gümrükte ödemesi gereken KDV’yi peşinen ödememe imkanına sahip olduklarını” söyledi.
Yaklaşık 17 milyon nüfusu olan Hollanda, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 2’inci büyük lojistik merkezi olmasıyla, güçlü yetenek havuzu, stratejik konumu, uluslararası iş ortamı, erişilebilir ve şeffaf vergi sistemi, cazip inovasyon ve Ar-Ge teşvikleri, üstün lojistik ve teknolojik altyapısı ile yatırımcıların Avrupa’ya açılan kapısı konumunda. Özellikle KDV öteleme uygulamasıyla yatırımcılara kapılarını açan Hollanda’ya yönelik son dönemde Türkiyeli şirketler de yatırım atağında. Yatırımcılara yönelik KDV öteleme uygulamasını “büyük bir fırsat” olarak değerlendiren NFIA Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu, bu sistem sayesinde ithalat sırasında gümrükte ödenmesi gereken KDV’nin peşinen ödenmediğini ve her çeyrekte yer alan KDV dönemine kadar ötelendiğini anlatarak, “Öteleme sistemi için bir şirketin Hollanda vergi dairelerinde yerel bir girişimci olarak kayıtlı olması ya da bir yabancı olarak yine Hollanda’da kalıcı bir şirket kimliği ile vergi dairelerine kayıtlı olması ve sürekli Hollanda’ya ithalat yapıyor olması gerekir” dedi.
Avrupa’nın lojistik merkezi: Hollanda
Karaosmanoğlu, Hollanda’nın toplam lojistik performansı bakımından dünyada 2’inci sırada yer aldığını hatırlatarak, şöyle dedi: “Avrupa lojistik ve dağıtım merkezlerinin yüzde 60’ı Hollanda’da bulunmakta. Hollanda, Avrupa lojistik ve dağıtım operasyonları için bir merkezdir. Bunun en büyük sebebi KDV öteleme sistemiyle şirketlere ithalatta sağlanan nakit akışı avantajıdır. Hollanda’daki dağıtım merkezi sayısı, bütün komşularındaki toplam merkezden fazladır. Hollanda’nın altyapısı ve en iyi lojistik hizmeti sağlayıcılarının varlığı, Avrupa’da uluslararası lojistik-dağıtım operasyonlarını kurmayı düşünen şirketler için önemli bir avantajdır” diye konuştu.
Ar-Ge ve inovasyonda büyük teşvik
Vergi ve teşvikler konusunda KDV öteleme uygulamasının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyonla ilgili de birçok fırsat sunulduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Hollanda’nın vergi sistemi 30 yıldır OECD standartlarına tam uyumlu. Hollanda devleti, son derece erişilebilir ve işbirliğine açık vergi idaresi sayesinde, yapılacak herhangi bir vergi düzenlemesinin yabancı yatırımcıların lehine olması konusunda da hassas bir yapıya sahip. Yatırımcılar için Hollanda’daki vergi ve teşvikler bununla da sınırlı değil. Ülkede çifte vergilendirmeyi önleyen ve kâr payı, faiz ve telif üzerinden daha az stopaj ödenmesini sağlayan yaklaşık 100 ikili vergi anlaşması bulunuyor” açıklamasını yaptı.
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