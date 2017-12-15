Facebook Twitter Rss

Hollanda karıştı!

Hollanda karıştı!.15109
  • Giriş : 15.12.2017 / 19:47:00

Hollanda'da bıçaklı bir saldırgan ancak vurularak etkisiz hale getirilebildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hollanda'nın en önemli kentlerinden birisi olan Amsterdam'da havaalanında saldırgan şoku yaşandı.

Schiphol Havaalanı'ndan bıçaklı bir saldırganın vurulduğu açıklandı. Güvenlik güçleri, bıçaklı zanlıyı etkisiz hale getirip gözaltına aldıklarını ve durumun normale döndüğünü belirtti. Havaalanının güvenlik amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Hakan Yılmaz: Destek mesajları çok mutlu etti

Kudüs'te sular durulmuyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!

Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı'nı misafir etti.

Kudüs'te sular durulmuyor

Kudüs'te sular durulmuyor

İsrail'in Filistinli vatandaşlara yönelik düşmanca tavrı, şiddetin boyutlarını arttırıyor.

 

Trump, Putin'i aradı!

Trump, Putin'i aradı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin'i aradı.

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.

 

Polis akademisine saldırı: 17 kişi can verdi

Polis akademisine saldırı: 17 kişi can verdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da polis akademisine intihar saldırısı düzenlendi.

Putin açıkladı! Dünya basını orada!

Putin açıkladı! Dünya basını orada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük bir basın toplantısı düzenledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya