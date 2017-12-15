Hollanda karıştı!
Hollanda'nın en önemli kentlerinden birisi olan Amsterdam'da havaalanında saldırgan şoku yaşandı.
Schiphol Havaalanı'ndan bıçaklı bir saldırganın vurulduğu açıklandı. Güvenlik güçleri, bıçaklı zanlıyı etkisiz hale getirip gözaltına aldıklarını ve durumun normale döndüğünü belirtti. Havaalanının güvenlik amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.
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