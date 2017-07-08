Hollandalı futbolcunun sahada kalbi durdu!
Hollanda takımı Ajax ile Alman ekibi Bremen arasında oynanan hazırlık maçında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri'nin kalbinin durduğu ifade edildi. Kalp masajı yapılan genç oyuncu için maç bir süre durdu. 20 dakika kalp masajı yapılan genç oyuncu helikopter ile hastaneye götürüldü.
Ajax'tan yapılan açıklamada kalbi çalıştığı ifade edilen genç yeteneğin uyku durumunda olduğu belirtildi.
Henüz 20 yaşında olan Hollandalı futbolcu geleceği parlak bir orta saha olarak biliniyordu.
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