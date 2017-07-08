Facebook Twitter Rss

Hollandalı futbolcunun sahada kalbi durdu!

Hollandalı futbolcunun sahada kalbi durdu!.27059
  • Giriş : 08.07.2017 / 19:59:00

Hollanda ekibi Ajax forması giyen futbolcu Abdelhak Nouri'nin kalbi maç sırasında durdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Hollanda takımı Ajax ile Alman ekibi Bremen arasında oynanan hazırlık maçında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri'nin kalbinin durduğu ifade edildi. Kalp masajı yapılan genç oyuncu için maç bir süre durdu. 20 dakika kalp masajı yapılan genç oyuncu helikopter ile hastaneye götürüldü.

Ajax'tan yapılan açıklamada kalbi çalıştığı ifade edilen genç yeteneğin uyku durumunda olduğu belirtildi.

Henüz 20 yaşında olan Hollandalı futbolcu geleceği parlak bir orta saha olarak biliniyordu.

Erdoğan: Kürt devletine izin vermeyiz

Fener'in yeni transferi ilk maçında sakatlandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gökhan İnler'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fener'in yeni transferi ilk maçında sakatlandı!

Fener'in yeni transferi ilk maçında sakatlandı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, hazırlık maçında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

 

Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk teklif

Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk teklif

Katar'dan Fenerbahçe'ye 16 milyonluk sponsorluk teklifi geldi.

Galatasaray Başkanı: İflasa gelmiştik!

Galatasaray Başkanı: İflasa gelmiştik!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın durumuna ilişkin konuştu.

 

Cenk Gönen La Liga takımına transfer oldu

Cenk Gönen La Liga takımına transfer oldu

Cenk Gönen için Galatasaray ile Malaga masaya oturdu ve anlaştı.

Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor!

Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor!

Beşiktaş transfere doymuyor. Mario Gomez'in takıma döneceği iddia edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya