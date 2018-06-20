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Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.40794
  • Giriş : 20.06.2018 / 10:15:00

Golcü oyuncu Van Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

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Sepet Beşik

Bir dönem sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve Cocu'nun istediği Pierre Van Hooijdonk'un Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edildi.

Ancak Sarı-Lacivertliler’in eski yıldızının teknik heyette değil, idari kadroda görev alacağı öne sürüldü.

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