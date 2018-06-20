Hooijdonk, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir dönem sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve Cocu'nun istediği Pierre Van Hooijdonk'un Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edildi.
Ancak Sarı-Lacivertliler’in eski yıldızının teknik heyette değil, idari kadroda görev alacağı öne sürüldü.
FANATİK
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