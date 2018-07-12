Facebook Twitter Rss

Hrant Dink davasında 2 tahliye

Hrant Dink davasında 2 tahliye.14669
  • Giriş : 12.07.2018 / 17:20:00

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasından 2 tahliye kararı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti ile ilgili davada Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız tahliye edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada iki kişinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık beyanlarının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık ve avukatların tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın halen görevde olması, FETÖ ile iltisakının tespit edilmemesi ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Yıldız'ın haftada üç gün imza vermesini içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de ev hapsiyle tahliye edilmesine hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24, 25, 27, 28 Eylül'de yapılmasını karara bağladı.

NTV

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Peskov: Amerika LNG satabilmek için yapıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adnan Oktar böyle yakalandı

Adnan Oktar böyle yakalandı

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve müritleri gözaltına alındı.

Zuhal Olcay'a hapis cezası!

Zuhal Olcay'a hapis cezası!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Zuhal Olcay ile ilgili açıklama yaptı.

 

ABD'den FETÖ için heyet geliyor!

ABD'den FETÖ için heyet geliyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nden FETÖ konusunu görüşmek üzere heyet geliyor.

NATO Zirvesi'nde ilkler!

NATO Zirvesi'nde ilkler!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak NATO Zirvesi'nde ilkler yaşanacak.

 

İlaç fiyatları için karar Erdoğan'ın

İlaç fiyatları için karar Erdoğan'ın

İlaç fiyatlarının tespiti ile ilgili kararı Cumhurbaşkanı verecek.

Erdoğan'ın artık başkan!

Erdoğan'ın artık başkan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya