HSK'da yeni atamalar!
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ABD Türkiye'ye Patriot satacak
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Patriot satmak için harekete geçti.
2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa!
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım Fransa oldu.
Erdoğan '15 Temmuz' için yazdı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un ikinci yılında bir yazı kaleme aldı.
Hazırlıklar tamam, milletimiz davetli!
15 Temmuz'un ikinci yılında anma törenine katılmak için vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne da