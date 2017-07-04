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HSK Kararnamesi yayınlandı

HSK Kararnamesi yayınlandı.16630
  • Giriş : 04.07.2017 / 01:03:00

Hakimler ve Savcılar Kurulu önemli atamalarda ve yer değişikliklerinde bulundu.

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HSK yaz kararnamesini yayınladı. Bu kararnameye göre 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

HSK Birinci Daire Başkanlığından kararnameye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 03 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar daha önce ilan edilen takvim doğrultusunda gönderilecektir. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından ‘Atanma Talep Formu’ nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

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