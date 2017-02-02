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HSYK'dan liste krizi iddialarına yalanlama

HSYK'dan liste krizi iddialarına yalanlama.28511
  • Giriş : 02.02.2017 / 17:39:00

'HSYK'da MİT'ten gelen ByLock'çu liste krizi' iddilarına açıklık getirildi.

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Basında yer alan 'HSYK'da MİT'ten gelen ByLock'çu liste krizi' başlıklı haber gündemi salladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

HSYK'dan yapılan açıklamada, bir basın organının internet sitesinde "HSYK'da MİT'ten gelen ByLock'çu liste krizi" başlıklı haber yayınlandığı ifade edildi. Haberde yer alan, "HSYK'ya ulaşan 400'e yakın FETÖ'cü hakim ve savcılarla ilgili listenin içindeki isimlerin öneminden dolayı MİT'e yeniden kontrol edilmek üzere iade edildiği, bu durumun HSYK içerisinde krize neden olduğu, aynı listenin geri gönderilmesi üzerine yargıçlara operasyon başlatıldığı, bu 400 hakim ve savcının bulunduğu listenin tamamen görevden alınmasının yaşatacağı infial ve adalete duyulacak güvenin daha da azalmasına yol açma ihtimali düşünülerek listenin küçük gruplara bölündüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bugüne kadar HSYK tarafından MİT'e iade edilen bir liste olmadığına dikkati çekilen açıklamada, Kurula iletilen ByLock kullanıcısı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında titizlikle inceleme yapılarak ayrım gözetilmeksizin gereğinin yerine getirildiği, listede bulunan tüm hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma, görevden uzaklaştırma ve meslekten ihraç işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi

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