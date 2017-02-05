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Huber Köşkü'nde kritik zirve

Huber Köşkü'nde kritik zirve.18933
  • Giriş : 05.02.2017 / 11:13:00

Saat 14.00'te Huber Köşkü'nde kritik bir görüşme gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadele, Anayasa Değişikliği ve referandum sürecine ilişkin görüşmek üzere bugün saat 14.00'te Huber Köşkü'nde bir araya geliyor.

Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.

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