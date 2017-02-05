Huber Köşkü'nde kritik zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadele, Anayasa Değişikliği ve referandum sürecine ilişkin görüşmek üzere bugün saat 14.00'te Huber Köşkü'nde bir araya geliyor.
Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.
HABERTURK
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