HÜDA-PAR: MHP olmasa 'Evet' yükselirdi
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Yapıcıoğlu,MHP'nin Anayasa değişikliği referandumunu desteklememiş olsaydı 'Evet' oylarının daha yüksek çıkacağını iddia etti.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Yapıcıoğlu, 'MHP olmasaydı ya da 'Kerkük'teki o bayrağı indirin' söylemi olmasaydı, ya da MHP'nin 'Nasıl o paçavrayı asıyorsunuz?' söylemine AK Parti sessiz kalmasaydı oy oranı daha fazla olacaktı. Güneydoğu'da millyetçi pek çok parti var. Oturdular ve topluca karar aldılar 'Sandığa gitmeyeceğiz' dediler. Katılım oranı düştü' dedi.
HÜRRİYET
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