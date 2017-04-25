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HÜDA-PAR: MHP olmasa 'Evet' yükselirdi

HÜDA-PAR: MHP olmasa 'Evet' yükselirdi.14147
  • Giriş : 25.04.2017 / 11:05:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 11:30:25

HÜDA-PAR, anayasa değişikliği referandumu ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Yapıcıoğlu,MHP'nin Anayasa değişikliği referandumunu desteklememiş olsaydı 'Evet' oylarının daha yüksek çıkacağını iddia etti.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Yapıcıoğlu, 'MHP olmasaydı ya da 'Kerkük'teki o bayrağı indirin' söylemi olmasaydı, ya da MHP'nin 'Nasıl o paçavrayı asıyorsunuz?' söylemine AK Parti sessiz kalmasaydı oy oranı daha fazla olacaktı. Güneydoğu'da millyetçi pek çok parti var. Oturdular ve topluca karar aldılar 'Sandığa gitmeyeceğiz' dediler. Katılım oranı düştü' dedi.

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