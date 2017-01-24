HÜDA PAR referandum kararını açıkladı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Yapıcıoğlu, referandum ile ilgili kararlarının 'evet' olduğunu açıkladı.
Başkanlık sistemiyle sorunlarının olmadığını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,"Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."
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