Facebook Twitter Rss

HÜDA PAR referandum kararını açıkladı!

HÜDA PAR referandum kararını açıkladı!.4168
  • Giriş : 24.01.2017 / 14:03:00

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Yapıcıoğlu, referandum ile ilgili kararını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edilen Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Yapıcıoğlu, referandum ile ilgili kararlarının 'evet' olduğunu açıkladı.

Başkanlık sistemiyle sorunlarının olmadığını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,"Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."

Özbizerdik'in sevgilisi: Burnumu Onur kırdı

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan Mozambik'te törenle karşılandı

Erdoğan Mozambik'te törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine hız kesmeden devam ediyor.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

 

Erdoğan o sözü yineledi!

Erdoğan o sözü yineledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti referandum için heyet oluşturuyor

AK Parti, anayasa değişikliği referandumu için harekete geçti.

 

İşte AK Parti'nin referandum sloganı

İşte AK Parti'nin referandum sloganı

AK Parti'nin referandumda kullanacağı yeni sloganı belli oldu.

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP'nin dosyasında o görüntüler var

CHP, anayasa değişikliği paketi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya