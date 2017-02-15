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HÜDA PAR referandum oyunu açıkladı!

HÜDA PAR referandum oyunu açıkladı!.4168
  • Giriş : 15.02.2017 / 14:42:00

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan referandum hakkında önemli bir açıklama geldi.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum süreci ile ilgili açıklama yaparak, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihlerinin 'Evet' olduğunu belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya  Yapıcıoğlu, "Değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni,  sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki  tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye'nin 16 Nisan'da anayasa değişikliğini oylamak üzere sandık  başına gideceğini belirterek, teklifin Mecliste 367 oyu bulamadığı için zorunlu  olarak referanduma gideceğini savundu.

Yapıcıoğlu, parti programında yer alan ilkeler çerçevesinde tümüyle  yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının  zorunlu olduğunu savunduklarını anımsatarak, "Ancak mevcut siyasal ve sosyal  şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da  ortadadır." diye konuştu.

Bu sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli  bulup değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak gördüklerini vurgulayan  Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Değerlendirmeler ışığında, milletin tercihine sunulan değişikliklere  karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında  hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin  oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve  yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım  olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz. Darbe  anayasası, temel felsefesi ve kurumlarıyla varlığını koruyorken, sadece  sisteminin değişmesi her derde deva olmayacaktır. Başta Siyasi Partiler Kanunu ve  Seçim Kanunu olmak üzere, diğer bazı yasalarda da en kısa sürede değişiklik  yapılması zorunlu hale gelmiştir."

"1982 ANAYASASI'NIN BELİRTİLEN NİTELİKLERİ TAŞIMADIĞI AÇIKTIR"

Anayasa değişikliği komisyonda ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü  sırada gerginliklerin yaşandığını kaydeden Yapıcıoğlu, "Referandum tartışmaları  esnasında görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmıştı. Anayasa değişikliğinin  Meclis safhası geride kaldı, işin asıl sahibi olan halkın sözünü söylemesine sıra  geldi." dedi.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"1982 Anayasası'nın belirtilen nitelikleri taşımadığı açıktır. Darbe  zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde barındıran bu anayasa, halen her  alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Her ne kadar farklı  tarihlerde birçok kısmi değişiklik yapılmışsa da istenen netice elde  edilememiştir. Kapsamı ne olursa olsun yapılacak olan kısmi değişikliklerin  hiçbir zaman yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığı tecrübelerle  sabittir. Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasadır, milletimizin talebi bu  yöndedir."

Herkesin, halkın tercihine saygı göstermesi gerektiğini bildiren  Yapıcıoğlu, "evet" diyenlerin de "hayır" diyenlerin de her birinin farklı  gerekçelerinin olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.

TRT

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