HÜDA PAR referandum oyunu açıkladı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum süreci ile ilgili açıklama yaparak, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihlerinin 'Evet' olduğunu belirtti.Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz." dedi.Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 16 Nisan'da anayasa değişikliğini oylamak üzere sandık başına gideceğini belirterek, teklifin Mecliste 367 oyu bulamadığı için zorunlu olarak referanduma gideceğini savundu.Yapıcıoğlu, parti programında yer alan ilkeler çerçevesinde tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunduklarını anımsatarak, "Ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır." diye konuştu.Bu sebeple kısmi değişiklikler için yapılacak çalışmaları değerli bulup değişim ve dönüşüm için niyet beyanı olarak gördüklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:"Değerlendirmeler ışığında, milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz. Darbe anayasası, temel felsefesi ve kurumlarıyla varlığını koruyorken, sadece sisteminin değişmesi her derde deva olmayacaktır. Başta Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu olmak üzere, diğer bazı yasalarda da en kısa sürede değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir."Anayasa değişikliği komisyonda ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada gerginliklerin yaşandığını kaydeden Yapıcıoğlu, "Referandum tartışmaları esnasında görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmıştı. Anayasa değişikliğinin Meclis safhası geride kaldı, işin asıl sahibi olan halkın sözünü söylemesine sıra geldi." dedi.Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:"1982 Anayasası'nın belirtilen nitelikleri taşımadığı açıktır. Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde barındıran bu anayasa, halen her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Her ne kadar farklı tarihlerde birçok kısmi değişiklik yapılmışsa da istenen netice elde edilememiştir. Kapsamı ne olursa olsun yapılacak olan kısmi değişikliklerin hiçbir zaman yeni bir anayasa ihtiyacını ortadan kaldırmadığı tecrübelerle sabittir. Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasadır, milletimizin talebi bu yöndedir."Herkesin, halkın tercihine saygı göstermesi gerektiğini bildiren Yapıcıoğlu, "evet" diyenlerin de "hayır" diyenlerin de her birinin farklı gerekçelerinin olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.TRT