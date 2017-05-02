Facebook Twitter Rss

Hükümet indirim süresini uzattı

Hükümet indirim süresini uzattı.21432
  • Giriş : 02.05.2017 / 10:21:00

AK Parti Hükümetinden vatandaşlara müjdeli bir haber daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Hükümetten yeni evlenecek ve evlerini yenileyeceklere güzel haber geldi. Beyaz eşyada ÖTV vergisini sıfırlayan ve mobilyada katma değer vergisi indirimini uzatan kararname yayımlandı. Karara göre KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz haftalarda söz konusu indirimlerin uzatılması kararı alındığını söylemişti.

STAR

CHP'li vekil o kare için özür diledi

Ottoman Body cilt bakımı ile Ottoman Body kullananlar memnun

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tarihi gün! Erdoğan imzaladı!

Tarihi gün! Erdoğan imzaladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye gitti.

Rus ekipler İstanbul'da!

Rus ekipler İstanbul'da!

Rus ekipler, Kilyos açıklarında batan gemi için İstanbul'a geldi.

 

Kocaeli Körfezi'nde panik! Yandı!

Kocaeli Körfezi'nde panik! Yandı!

Kocaeli Körfezi'nde bir tankerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Cami inşaatında göçük: 3 ölü

Cami inşaatında göçük: 3 ölü

Samsun'da cami inşaatında göçük yaşandı. Olayda 3 ölü 3 yaralı var.

 

Fethullah Gülen'den ByLock mesajı

Fethullah Gülen'den ByLock mesajı

Fethullah Gülen'in 2014 yılında verdiği mesaj deşifre oldu.

AKPM'ye tepki: En hafif tabiriyle ayıptır

AKPM'ye tepki: En hafif tabiriyle ayıptır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü toplantısında konuşma yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya