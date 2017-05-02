Hükümet indirim süresini uzattı
Hükümetten yeni evlenecek ve evlerini yenileyeceklere güzel haber geldi. Beyaz eşyada ÖTV vergisini sıfırlayan ve mobilyada katma değer vergisi indirimini uzatan kararname yayımlandı. Karara göre KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz haftalarda söz konusu indirimlerin uzatılması kararı alındığını söylemişti.
STAR
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