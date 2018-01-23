Hükümet, Meclis'e bilgi verecek
AK Parti hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli bilgileri paylaşacak.
TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. güne girildi. İlk 3 gündeki operasyonlarda 170'ten fazla hedef vuruldu. Dün, Afrin'e yeni cephe Azez'den açıldı. Bölgenin kritik noktalarından Burseya Dağı ele geçirildi. Kara operasyonunun yanı sıra savaş uçakları ve obüslerle de terör hedefleri vurulmaya devam ediyor.
HÜKÜMET MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK
Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Meclis'i 30 Ocak'ta bilgilendireceği belirtildi.
TRT
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