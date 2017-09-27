Facebook Twitter Rss

Hükümet: Sınırlar değiştirilemez!

Hükümet: Sınırlar değiştirilemez!.17930
  • Giriş : 27.09.2017 / 09:23:00

Kuzey Irak'ta yapılan referanduma Ankara'dan sert tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kuzey Irak'ta IKBY Başkanı Mesud Barzani tarafından gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bölgemizde sınır değişikliğine izin verilmeyeklerini belirtti.

Türkiye ve AK Parti’nin, bölge Kürtlerinin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcadığını belirten Ünal, “Kürtler bizim kadim müttefiklerimizdir. Bölgede bir oldubittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var” diye konuştu.  Kadir Topbaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına da değinen Ünal, şunları kaydetti: Hiçbir tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. Topbaş’ı, 13 yıl içinde yaşananlar, olup bitenler, bunların tamamının toplamı bir tercih noktasına getirmiştir.

HÜRRİYET

Dikkat! Sağanak yağış geliyor!

On binlerce kişi tahliye ediliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'a suikast davası sürüyor

Erdoğan'a suikast davası sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davası sürüyor.

Melih Gökçek yerine kim gelecek?

Melih Gökçek yerine kim gelecek?

CHP'den AK Partili belediye başkanları ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

 

Erdoğan için Nobel ödülü çağrısı!

Erdoğan için Nobel ödülü çağrısı!

Ombudsmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Nobel Barış Ödülü' çağrısında bulundu.

Erdoğan o üniversiteleri açıkladı!

Erdoğan o üniversiteleri açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

 

Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj!

Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mesud Barzani'ye sert mesajlar gönderdi.

Başbakan'dan Barzani'ye çağrı!

Başbakan'dan Barzani'ye çağrı!

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye çağrı yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya