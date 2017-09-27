Hükümet: Sınırlar değiştirilemez!
Kuzey Irak'ta IKBY Başkanı Mesud Barzani tarafından gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bölgemizde sınır değişikliğine izin verilmeyeklerini belirtti.
Türkiye ve AK Parti’nin, bölge Kürtlerinin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcadığını belirten Ünal, “Kürtler bizim kadim müttefiklerimizdir. Bölgede bir oldubittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var” diye konuştu. Kadir Topbaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına da değinen Ünal, şunları kaydetti: Hiçbir tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. Topbaş’ı, 13 yıl içinde yaşananlar, olup bitenler, bunların tamamının toplamı bir tercih noktasına getirmiştir.
HÜRRİYET
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