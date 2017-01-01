Hükümet'ten ilk açıklamalar
İstanbul Ortaköy'deki en az 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından hükümetten ilk açıklamalar yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma Bakanı'ndan geldi.
İstanbul'daki terör saldırısının ardından açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, terörle topyekün mücadelenin süreceğini ifade etti.
BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş’ta ünlü bir gece kulübünde biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını silahlı terör saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş’ta ünlü bir gece kulübünde biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını silahlı terör saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ twitter üzerinden açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum. İstanbul’daki menfur terör saldırısını yapan teröristi,saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye’mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye’nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü,bitirecektir” ifadelerini kullandı.
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