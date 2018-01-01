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Hükümet yeraltından çıkaracak!

Hükümet yeraltından çıkaracak!.33892
  • Giriş : 01.01.2018 / 12:16:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kömür rezervleri için harekete geçti.

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Beşik Modelleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. Bakanlık, 2018 yılında 17,3 milyar tonluk kömür rezervi çıkartacağını açıkladı.

Bu yıl, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında da milat olacak. Kasım 2017'de Yerli Kömür Çalıştayı'nı toplayarak, 'Akıllı Kömür Kullanımı Dönemi' başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yılki gündeminde üretimde 12. sırada yer alan Türkiye'yi kömür liginde daha üst sıralara çıkarmak yer alacak.

350 MİLYAR DOLAR

Son dönemde yapılan arama ve sondaj faaliyetleri ile kömür rezervi 17.3 milyar ton olarak belirlenirken, bu miktarın ekonomiye kazandırılması ile 350 milyar dolarlık bir ekonomik kazanım sağlanması da öngörülüyor.

KARA ELMAS 2018'DE ÇIKARTILACAK

Sabah'ın haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli linyit rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde 2018'de "Kara elmas"ı gün yüzüne çıkarma çalışmaları hızlanacak.

UCUZ ELEKTRİK YOLU

Yerli kömürden elektrik üretmek için oluşturulacak yeni model ile hem vatandaşın ucuz elektrik tüketmesi hem de kömür madenciliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde kömür yalnızca bir emtia olarak sunulmayacak. Yerli kömürün kurulu güç içindeki payı Avrupa'da kullanılan, insan sağlığına ve çevreye zararsız yeni nesil ileri teknoloji santrallerle sağlanacak.

Kurulum çalışmalarına devam edilen bin 915 MW yerli kömür kaynaklı kurulu güç ile birlikte tüm santraller devreye alındığında elektrik üretim amaçlı özel sektöre devredilen kömür sahalarında toplamda 2 bin 735 MW kurulu gücünde yerli linyit yakıtlı termik santral kurulmuş olacak.

Çayırhan, Afyonkarahisar-Dinar, Tekirdağ-Çerkezköy, Malkara, Konya Karapınar ve Afşin Elbistan kömür havzalarının yatırıma açılabilmesi için de yol haritası çalışmaları hızlandı.

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