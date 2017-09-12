Hükümeten Macaristan'a kritik ziyaret
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan ziyaretinde Macar Başbakan Orban ile görüşme gerçekleştirdi. 30 dakika süren görüşmede Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom da yer aldı.
TRT
DİĞER HABERLER
Baykal'dan gündem değiştiren iddia
CHP'nin en tecrübeli milletvekili Deniz Baykal, erken seçim için tarih verdi.
Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan: Beyinlerimizi kaptırıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Zühtü Arslan'a sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi olan Anayasa Mahkemes