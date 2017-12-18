Hükümetten 2 ülkeye kritik ziyaret!
Hükümetten kritik ziyaretler. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun 19-21 Aralık tarihleri arasında Moldova ve Makedonya'ya ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
Aynı zamanda Moldova Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ilk olarak Moldova’nın başkenti Kişinev’e giderek, yarın saat 10.00’da Moldova Başbakanlık Binası’nda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılacak. Moldova Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Octavian Calmic de KEK toplantısında yer alacak. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Pavel Filip ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile de görüşecek.
Çavuşoğlu, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü de Kişinev’den Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde temaslarda bulunmak üzere Komrat’a geçecek, Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, burada Türk vatandaşları ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu, daha sonra 21 Aralık Türk Dil Bayramı Kutlamaları’na için bulunacağı Makedonya’da resmi görüşmelere katılacak. Çavuşoğlu, Üsküp’te Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev ile resmi görüşme resmi görüşme gerçekleştirecek. 2017 kutlamaları, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve aralarından milletvekillerinin de bulunduğu heyetin katılımları ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonunda ve TİKA desteğiyle 6 bin bin civarı soydaşımız ve davetlinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Merkezi törenin gerçekleştirileceği Boris Traykovski Spor Salonuna Makedonya’nın 27 şehrinden katılımın olması bekleniyor. Kutlama öncesi Makedonya Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından gerçekleştirilecek resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil selamlama konuşması yapacak.
Boris Traykovski Spor Salonundaki Türk Dil Bayramı kutlamaları; Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zael, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil ve MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin’in selamlama konuşmalarının ardından konser ile son bulacak. Törende ayrıca, Balkanlar ve Doğu Avrupa Bölgesinde TİKA Ofislerinin bulunduğu 11 ülkeden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Makedonya, Moldova Kosova, Sırbistan, Romanya ve Ukrayna) TİKA Projeleri kapsamında desteklenen Türkçe eğitim veren okul ve kurslarda eğitim almış Türkçe konuşan öğrencilere ödül verilecek. 2007 yılından itibaren resmi olarak kutlanan Makedonya Türklerinin Eğitim Bayramı 2008 yılından itibaren TİKA tarafından destekleniyor.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Üsküp’te ayrıca Gostivar Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nun açılışını gerçekleştirecek. TİKA İle Türkiye Belediyeler Birliği İşbirliğinde yenilenen ve donanımı yapılan Gostivar Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nda Türkçe’nin yanı sıra Arnavutça ve Makedonca dillerinde Türk, Makedon ve Arnavut öğrenciler birlikte eğitim alıyor.4000 m2 alana sahip okulda 27 derslik (23 ilköğretim, 3 anaokulu ve engelli çocuklara özel 2 eğitim sınıfı), fen bilimleri laboratuvarları, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 21 Aralık akşamı Üsküp’ten Ankara’ya geçecek.
TRT
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