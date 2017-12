Hükümetten ABD'ye çağrı!

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'ne Ankara 'dan tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'yi kararından dönmeye davet etti.Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının, ABD'nin tek oyuyla veto edilmesine ilişkin, "ABD, uluslararası hukuka aykırı bu tutumunda ısrar etmemelidir. ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır" ifadesini kullandı.ABD'nin BMGK'daki Kudüs tasarısını veto etmesine Türkiye'den sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BMGK'ya sunulan Kudüs'le ilgili karar tasarısının, 14 oya karşı ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinin tarihi önemde ve anlamlı olduğunu belirtti.ABD'nin, Kudüs konusunda BMGK'da da yalnız kaldığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti: "ABD, BM Güvenlik Konseyinin daha önce aldığı kararlara uyma çağrısında bulunan tasarıyı veto ederek yanlışta ısrar etmiştir. ABD, uluslararası hukuka aykırı bu tutumunda ısrar etmemelidir. ABD, yanlış kararından bir an önce geri adım atmalıdır."Bozdağ, BMGK'nın bu kararının, BM Genel Kuruluna getirileceğini belirterek, şunları kaydetti: "BM Genel Kurulunda da ABD yalnız kalacaktır. BM Genel Kurulu Kudüs konusunda tarihi bir karara imza atacaktır. Türkiye, BM üyelerinin Kudüs konusunda daha önce aldığı kararlara ve uluslararası hukuka sahip çıkacağına inanıyor. Türkiye, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanımasının sağlanması, Kudüs'ün statüsünün korunması için konunun takipçisi olmaya devam edecektir. Her ne kadar resmiyette veto eden ABD olsa da aslında fiilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'ü (diğer bir ifadeyle beş daimi üyesinin dördü ve on geçici üyenin tamamı) aldığı bu kararla, ABD'nin Kudüs kararını veto etmiştir."TRT