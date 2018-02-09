Hükümetten açıklama: 400 DAEŞ'li serbest
AK Parti Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.
Mahir Ünal basın toplantısı düzenliyor:
"Fırat Kalkanı Harekatı 6 ay sürdü 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu süreçte hiç kimsenin sivillere dönük hassasiyet açıklamasına şahit oldunuz mu, hayır. Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekatı'nda da azami hassasiyet gösterdiği halde söz konusu PYD/PKK olduğunda Avrupalı dostların harekete geçtiğini, karalama propagandasına başladığını görüyoruz.
ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Bu konuda CHP'den sağduyulu bir ses yükseldi. ÖSO'nun TSK ile harekatta bulunmasının önemli olduğunu açıkladı, Dursun Çiçek. CHP'nin kendi içindeki bu durum siyasi açıdan çok seslilik değil, çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda. Israrla CHP'nin son 3 yıldan bu yana kullandığı temel argümanlardan biri Türkiye'nin DEAŞ desteğiydi.
Biz Rakka'da PYD/YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini ortaya koymuştuk. Bu konuda yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Rakka, Afrin ve Deyriz Zor'da 400 DEAŞ'lı militanı PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla serbest bıraktığı bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum."
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