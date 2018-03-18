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Hükümetten açıklama: Afrin terör sona erdi

Hükümetten açıklama: Afrin terör sona erdi.11129
  • Giriş : 18.03.2018 / 13:04:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu ve zaferin geldiğini müjdeledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

TRT

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