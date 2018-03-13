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Hükümetten açıklama: Almanya'ya nota verdik

Hükümetten açıklama: Almanya'ya nota verdik.11129
  • Giriş : 13.03.2018 / 08:21:00

AK Parti hükümetinden Almanya'daki saldırılara dair tepki yükseldi.

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Büyüyen Beşik

Kritik Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da Türklere yönelik son dönem artan saldırılara karşı Almanya'ya nota verildiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD ordusunun İncirlik’ten çekileceğine yönelik haberler üzerine, "ABD’li yetkililer bunu yalanladı. Bizdeki bilgiler de bu yönde" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "175’i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Şu an itibariyle bölgenin yarıdan fazlası Mehmetçiğin kontrolündedir" dedi.
Bozdağ, PKK konusunda Irak hükümeti ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirterek, "Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Ancak bir harekât olursa, ne zaman olacak, o harekât başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Almanya'da camilere yönelik saldırılarla ilgili soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:
“Almanya’da son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türklerin ibadet yerlerine dönük ciddi saldırılar söz konusudur. Bir yandan ayrılıkçı ırkçılar Alman vatandaşlarından oluşuyor, öte yandan bölücü terör örgütü PKK’nın Almanya’daki teröristleri oradaki vatandaşlarımıza ve onların mabetlerine saldırılar yapmaktadırlar. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden de Almanya'nın Ankara Büyükelçisine bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Türkiye’yi ziyareti üzerine üç tane ayrı ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Bozdağ, “Ayın 19’unda Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Washington’da olacak ve mevkidaşı ile bir araya gelecek. Ondan sonra ortaya somut üzerinde mutabakata varılan veya varılamayan sonuçlar çıkacaktır. Biz onu göreceğiz. Türkiye ABD’nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

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