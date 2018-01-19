Hükümetten açıklama: Bu operasyon yapılacak
Hükümet adına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı ve tüm terör hatlarının ortadan kaldırılması için operasyonun şart olduğunu bildirdi.
Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:
Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.
Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor.
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