Facebook Twitter Rss

Hükümetten açıklama: Bu operasyon yapılacak

Hükümetten açıklama: Bu operasyon yapılacak.15396
  • Giriş : 19.01.2018 / 12:26:00

AK Parti hükümetinden Afrin operasyonu hakkında açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı ve tüm terör hatlarının ortadan kaldırılması için operasyonun şart olduğunu bildirdi.

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. 

Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!

Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Atanmışların partisi değiliz

Kılıçdaroğlu: Atanmışların partisi değiliz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti politikası hakkında açıklama yaptı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan o belediyeye ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan o belediyeye ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.

 

Akşener ifade verdi

Akşener ifade verdi

İYİ Parti'yi kuran Genel Başkan Meral Akşener, ifade verdi.

HDP'li Milletvekili Irmak'a 1 yıl hapis cezası

HDP'li Milletvekili Irmak'a 1 yıl hapis cezası

HDP'li Milletvekili Selma Irmak'a 1 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya