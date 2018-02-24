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Hükümetten açıklama: Esad katliam yapıyor

Hükümetten açıklama: Esad katliam yapıyor.16714
  • Giriş : 24.02.2018 / 16:13:00

AK Parti hükümetinden kana doymayan Beşar Esad'a tepki geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Doğu Guta'da Beşar Esad'ın katliam yaptığı söylerek Birleşmiş Milletler'e seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Doğu Guta'da devam eden rejimin hava saldırılarına tepki gösterdi.

Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Esed rejimi Doğu Guta’da katliam yapıyor.

Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor.
Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün BMGK’da oylama yapılacak.
Bu katliama bütün dünya elbirliğiyle dur demeli."

TRT

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