Hükümetten açıklama: Esad katliam yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Doğu Guta'da Beşar Esad'ın katliam yaptığı söylerek Birleşmiş Milletler'e seslendi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Doğu Guta'da devam eden rejimin hava saldırılarına tepki gösterdi.
Kalın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Esed rejimi Doğu Guta’da katliam yapıyor.
Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor.
Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün BMGK’da oylama yapılacak.
Bu katliama bütün dünya elbirliğiyle dur demeli."
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Sefer görev emri olanlar hazır olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sefer görev emri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Abdullah Gül aday olacak mı?
Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı merak konusu oldu.
Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti!
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti.
AK Parti-MHP ittifakına CHP'den tepki
AK Parti-MHP ittifakına Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi.
Erdoğan: İnsansız tank geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 11. kalkınma planını açıkladı.