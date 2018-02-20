Facebook Twitter Rss

Hükümetten açıklama: Resmi olarak teyit yok

Hükümetten açıklama: Resmi olarak teyit yok.11129
  • Giriş : 20.02.2018 / 09:46:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Esad'ın son hamlesi ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bozdağ özetle şunları söyledi:

Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölgede çok büyük felaketlere yol açar.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur.
(Münbiç’teki teröristler): Eğer oradan ABD onları göndermezse veya çekmezse, orada onların varlığı devam ederse bu şu demektir; “Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor.” Türkiye kendisini tehdit altında bırakılmasını göz yumamaz.
(Gazetemizin gündeme getirdiği ABD’nin, terörist PKK’yı terör listesinde bulunmayan PYD içinde aklama projesi): PKK adını değiştirerek veya başka ülkelerin tavsiyesiyle başka bir isim altında yeniden yapılandırılarak terör örgütü olmaktan kurtulamaz. ABD ne yaptı? ‘Bak siz terör örgütü olarak görünüyorsunuz adınızı SDG diye değiştirin’ dedi. Sonra değiştirdiler adını SDG yaptılar. Peki, PYD, YPG terör örgütü olmaktan kurtuldu mu? İsim değiştirerek terör örgütleri terör örgütü olmaktan kurtulamaz.
(Çocuk istismarında cezalar artacak):  Çocukların korunması hususunda Başbakan Yardımcımız  Recep Akdağ başkanlığında 6 bakanlıktan oluşan bir komisyon kuruldu. Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak. Yasal düzenlemeler yapılacak ve idari tedbirler alınacak . En ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır. 12 yaşını doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek, başka da düzenlemeler mutlaka bu rapor sonucunda hayata geçirilecektir.

(‘Türk’ ibaresinin çıkarılması): Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devamediyor. Ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir.

TÜRKİYE

Külliye'den 'Esad' açıklaması!

Rusya: ABD, askerlerini çeksin

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Destici ile görüşüyor

Erdoğan, Destici ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Destici ile görüşüyor.

Erdoğan: Yarısını devlet ödeyecek

Erdoğan: Yarısını devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere beklenen müjdeleri verdi.

 

Çavuşoğlu: Esad Afrin'e girmedi

Çavuşoğlu: Esad Afrin'e girmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad'la ilgili iddiaları değerlendirdi.

Külliye'den 'Esad' açıklaması!

Külliye'den 'Esad' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nen Beşar Esad ile ilgili açıklama geldi.

 

Başbakan'dan ABD açıklaması!

Başbakan'dan ABD açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika ile yürütülecek çalışmaları anlattı.

MHP, ittifak için oy oranı verdi

MHP, ittifak için oy oranı verdi

MHP'den Milli mutabakatın oy oranı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya