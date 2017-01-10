Hükümetten Antep saldırısı açıklaması!
Hükümet adına konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bugün Gaziantep'te gerçekleştirilen ve bir teröristin öldürüldüğü saldırı hakkında açıklama yaptı.
Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te 1 polisin yaralandığı saldırının İzmir adliyesindeki saldırıya benzediğini belirtti.
Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.
DİĞER HABERLER
Başbakan: Allah bin bereket versin
Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki oylamada 338 "evet" oyu çıkması ile ilgili açıklama yaptı.
TBMM Başkanı'nın durumu iyiye gidiyor
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi geldi.
Erdoğan'dan terör uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırılarına karşı önemli uyarılarda bulundu.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
AK Parti, Celal Kılıçdaroğlu'nun üyeliği hakkında açıklama yaptı.
TBMM oylama sonuçlandı
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kab