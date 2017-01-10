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Hükümetten Antep saldırısı açıklaması!

Hükümetten Antep saldırısı açıklaması!.15587
  • Giriş : 10.01.2017 / 17:28:00

Numan Kurtulmuş, Gaziantep saldırısı ile ilgili bilgi verdi.

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Hükümet adına konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bugün Gaziantep'te gerçekleştirilen ve bir teröristin öldürüldüğü saldırı hakkında açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te 1 polisin yaralandığı saldırının İzmir adliyesindeki saldırıya benzediğini belirtti.

Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

 

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