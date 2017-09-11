Hükümetten Arakan yardımı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Arakan'a yönelik gerçekleştirilecek yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Akdağ'ın açıklamalarından satır başları;
Dışişleri Bakanımız ziyaret sırasında Bangladeş'li yetkililerle görüştü. Buralarda çocuklara, yaşlılara destek vermeye kararlıyız. Bu Bangladeş hükümeti ile mutabık kalınarak yapılabilecek bir iştir. Biz AFAD olarak çalışmaşlar açısından teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. AFAD Başkanımız Bangladeş'e gitmişti bu mesele için kendisinde bazı malumatlar var.
Güllüoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Kısa süre içinde 300 bin civarında bir insan bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek zorunda kaldı. Kimi çocuklarını kaybetmiş, kimi ailesinden tek kalmış, bunlar bütün dünya medyasına yansımış durumda. Diplomatik görüşmeler sürüyor. Başbakan Yardımcımız da ifade etti. Bizim yardım taleplerimiz en yüksek seviyede.
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