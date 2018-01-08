Hükümetten askeri öğrenci sınavı için açıklama
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili açıklama yaptı ve yarın başvuruların başlayacağını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.
TRT
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