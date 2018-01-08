Facebook Twitter Rss

Hükümetten askeri öğrenci sınavı için açıklama

Hükümetten askeri öğrenci sınavı için açıklama.15396
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:02:00

Hükümetten askeri öğrenci belirleme sınavı için açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğrenci aday belirleme sınavları ile ilgili açıklama yaptı ve yarın başvuruların başlayacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Canikli açıklamasında "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı  karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427  subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836  astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel  Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3  bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

TRT

Taşeron işçilere çağrı merkezi!

Tokat'ta FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taşeron işçilere çağrı merkezi!

Taşeron işçilere çağrı merkezi!

Taşeron işçilerin sorularını cevaplamak için çağrı merkezi kuruldu.

Sanayi üretimi endeksi açıklandı

Sanayi üretimi endeksi açıklandı

TÜİK'ten açıklama geldi. Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı.

 

5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek

5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek

Fransa ile Türkiye arasında 5 bin 700 ton et satın alınması için anlaşma sağlandı.

Erdoğan ziyareti sırasında kritik anlaşma

Erdoğan ziyareti sırasında kritik anlaşma

Türk Hava Yolları, Airbus'la 25 uçak için mutavakat zapı imzaladı.

 

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.

Taşeron işçiler için başvurular başladı

Taşeron işçiler için başvurular başladı

Taşeron işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya