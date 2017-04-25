Hükümetten Avrupa'ya tepki geldi!
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili skandal kararına tepki göstererek, kararın tamamen siyasi olduğunu vurguladı.
Kurtulmuş, "Bu, maalesef adım adım gelişen ırkçı, faşist, Türk karşıtı, İslam karşıtı, Türkiye karşıtı bir kampanyanın sonucu olarak görülüyor. Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır" dedi.
Kurtulmuş, özetle şu ifadeleri kullandı:
''AKPM’nin bu kararını bir şekilde telafi edecek adımlar atmasını ümit ediyorum ve Avrupa’nın kendi kurucu değerleriyle ortak bir Avrupa evi, çok kültürlü bir yapı, yabancıya müsamaha gösteren, yabancıyı ötekileştirmeyen, farklı dinleri, farklı kültürleri aynı pota altında eritebilen bir Avrupa idealine dönmelerinin kendi gelecekleri lehine olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün bu kararı aldıran faşist çevreler, Türkiye ve İslam karşıtı çevreler sevinmiş olabilir ama esas üzülmesi gereken, Avrupa’nın geleceğini düşünen Avrupa’nın mutedil siyasetçileri olmalıdır diye düşünüyorum. İnşallah bu yanlıştan en kısa süre içerisinde dönerler."
NTV
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