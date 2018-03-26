Hükümetten Avusturya'ya tepki
Türkiye'nin dış politikasını eleştiren ve Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söyleyen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten tepki geldi.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı.
AB Bakanı Çelik, "Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Kurz Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir?" mesajını paylaştı.
"Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" diyen AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin dünyanın ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalıştığını söyledi.
NTV
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