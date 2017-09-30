Hükümetten Barzani'ye son uyarı!
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sinirleri gerdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY lideri Mesud Barzani'nin yanlış bir karar aldığını belirterek bu karardan hala dönme imkanı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Bundan sonra muhatabımız Bağdat yönetimi olacak” dedi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumu hakkındaki sorularını cevaplandırdı. IKBY lideri Mesud Barzani’nin geç olmadan hatasından dönmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu “Biz hâlen bu geçersiz referandumun hükümsüz kalması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinden destek yoktu, gelmedi. Herkes karşıydı, buna rağmen yaptılar. Yanlış bir karardı ve bu yanlıştan, bu hatalı karardan dönme imkânı var. Bölgenin istikrarı, güvenliği için, hatta Irak’taki Kürt kardeşlerimizin huzuru için Barzani yönetiminin bu hatadan dönme şansı var. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir, bundan sonra da Bağdat olacaktır” diye konuştu.
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