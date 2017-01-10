Hükümetten Başika için flaş hamle!
İki ülke arasında gerilime neden olan Başika Kampı ile ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli bir açıklama geldi.
Işık, konuya ilişkin Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi'nin mektupla Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.
Işık, Parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı.
Başika hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay Başkanı el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiğini belirten Işık, "Daha önce Lonra'da görüşmüştük, DAEŞ karşıtı koalisyonun Londra toplantısında bir araya gelmiştik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazı olması gerekiyor' dedi." diye konuştu.
Fikri Işık, bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü ifade ederek, "Resmi mektup yazdım. 'Askeri ve siyasi açıdan gelin birlikte konuşalım' dedik" açıklamasında bulundu.
Işık, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacağının ise belli olmadığını sözlerine ekledi.
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