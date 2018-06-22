Facebook Twitter Rss

Hükümetten bedelli açıklaması!

Hükümetten bedelli açıklaması!.13341
  • Giriş : 22.06.2018 / 10:37:00

AK Parti hükümetinden bedelli askerlik konusunda açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

AK Parti hükümetinden beklenen açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,"Sayın  Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de  gereği yapılacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bedelli  askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı.  Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun  kimleri kapsayacağına ilişkin soru üzerine Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin  büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi. Yükümlü olarak askere  gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev   yaptığını vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya  ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını  anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak  gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle  hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma  yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda  hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar,  gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını  verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş  26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in  Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70  bindi."

  Bedelli askerliğe yönelik kalıcı çözümün sorulması üzerine Canikli,  "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız  kesinlikle." ifadesini kullandı.

MİLLİYET

Tatlıses, teknesini kara yoluyla taşıttı

FETÖ'nün 'asker imamı' tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'nün 'asker imamı' tutuklandı

FETÖ'nün 'asker imamı' tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'asker imamı' tutuklandı.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

 

Hakkari'de 2 asker şehit!

Hakkari'de 2 asker şehit!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Bakan'dan ev ödevi açıklaması

Bakan'dan ev ödevi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan ev ödevi açıklaması geldi.

 

TSK'dan flaş Menbiç açıklaması

TSK'dan flaş Menbiç açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Menbiç ile ilgili açıklama geldi.

Enes Kanter'e baba şoku!

Enes Kanter'e baba şoku!

Basketbolcu Enes Kanter'in babası için istenen ceza belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya