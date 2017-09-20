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Hükümetten bir uyarı daha!

Hükümetten bir uyarı daha!.9621
  • Giriş : 20.09.2017 / 11:35:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Barzani ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

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Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında Barzani'nin ateşle oynamaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayda açıklamalarda bulunan Bozdağ, "(IKBY'nin referandum kararı) Bu, tehlikeli bir yoldur, doğru bir iş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmektir, aklıselime teslim olmak, referandumu iptal etmektir." açıklamasında bulundu.

TRT

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