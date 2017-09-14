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Hükümetten cenaze açıklaması

Hükümetten cenaze açıklaması.15284
  • Giriş : 14.09.2017 / 10:55:00

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananları değerlendirdi.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan saldırı ile ilgili konuştu ve çıkan olayları lanetledi.

Bozdağ, "Bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir" dedi.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Olan hadiseyi kabul etmek mümkün değil. Dinimize, geleneklerimize uymayan bir davranış. Kabul etmemiz mümkün değil. 20-25 kişilik bir grup bu davranışı yapıyor. Polisimiz olay yerinden uzaklaştırıyor. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Ailenin kararına saygı duyulacağı açıklaması yapıldı. Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur.

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