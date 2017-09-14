Hükümetten cenaze açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan saldırı ile ilgili konuştu ve çıkan olayları lanetledi.
Bozdağ, "Bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir" dedi.
Bozdağ'ın açıklaması şöyle:
Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Olan hadiseyi kabul etmek mümkün değil. Dinimize, geleneklerimize uymayan bir davranış. Kabul etmemiz mümkün değil. 20-25 kişilik bir grup bu davranışı yapıyor. Polisimiz olay yerinden uzaklaştırıyor. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Ailenin kararına saygı duyulacağı açıklaması yapıldı. Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur.
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanı: Gözaltılar var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aysel Tuğluk olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan: Heykelimin dikilmesini istemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.