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Hükümetten Cenk Tosun'a cari açık teşekkürü

Hükümetten Cenk Tosun'a cari açık teşekkürü.15417
  • Giriş : 04.01.2018 / 15:06:00

Hükümet, Cenk Tosun'a cari açık konusunda teşekkür etti.

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Beşik Modelleri

Rekor transfer bedeli ile İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten teşekkür mesajı geldi.

Hükümetten Cenk Tosun açıklaması geldi. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
   
Cenk Tosun'un transferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Şimşek, açıklamasında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.

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