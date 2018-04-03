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Hükümetten CHP'ye üniforma yanıtı

Hükümetten CHP'ye üniforma yanıtı.17930
  • Giriş : 03.04.2018 / 08:21:00

AK Parti hükümetinden CHP'ye üniformalı ziyaret yanıtı geldi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıra askeri üniforma ile yaptığı ziyareti eleştiren CHP'ye AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan yanıt geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Mahir Ünal, toplantının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve değerlendirmeleri kısmında, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan telefon görüşmesi, Reyhanlı'da yapılan karakol ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ve Akkuyu Nükleer Santralinin temelinin atılması, 4 Nisan'da gerçekleşecek Suriye Zirvesi çerçevesindeki konuların ele alındığını bildirdi.

AK Parti'nin olağan kongre süreçlerinin de değerlendirildiğini kaydeden Ünal, "Kongre sürecimizle ilgili olarak 972 ilçemizden 920 ilçemizin kongresinin tamamlandığı belirtildi. Şu anda kongresi yapılacak ilçe sayımız 31. 27 büyükşehirimizin ilçe kongreleri tamamlandı. Özellikle 28 Nisan İzmir ve 6 Mayıs İstanbul kongrelerinin tarihleri belirlendi. İstanbul kongresiyle kongre sürecimiz tamamlanıyor." diye konuştu.

NTV

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