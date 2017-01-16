Hükümetten dolar için reçete!
Dolar ve Euro'daki yükselişin zam olarak yansıması vatandaşa zor günler yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli para kullanımı çağrısının da yetersiz kaldığı dolar için hükümetten yeni bir adım geldi.
Döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırılar sürerken, hükümet sert dalgalanmalara karşı finansal reçetesini hazırladı. Hem içerden hem dışarıdan Türkiye ekonomisine yönelik art niyetli, kriz çıkarmaya yönelik gelişmeleri değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye ekonomisine yönelik algıyı bozmaya çalışıyorlar. Bu baskı, sabotaj girişimlerine karşı direniş sürecek" mesajı verdi.
Dövizdeki oynaklığa karşı devreye girecek finansal antibiyotik reçetesinde, açık pozisyona karşı önlemden sermaye tamponuna, opsiyon pozisyonlarından kurumsal risk yönetimine kadar bir dizi başlık yer alıyor.
Başbakan Yardımcısı Canikli başkanlığında, Türkiye Bankalar Birliği üyeleri, Hazine, BDDK, Merkez Bankası'nın katıldığı finans zirvesinde bir dizi tedbirin yaşama geçirilmesine karar verildi. Ekonomi zirvesinde şu mesajlar verildi: "Ekonomiye yönelik algıyı bozmaya çalışıyorlar. Hane halkı döviz oyununa karşı büyük direniş gösteriyor. Talep tarafındaki erteleme eğilimi kalıcı değil. Nakit sıkıntısı nedeniyle hiçbir firmanın batmasına izin verilmeyecek. Reel sektörün bankalara olan borçlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Kullandırılacak 250 milyarlık kredi ortalama yüzde 90 Hazine garantili."
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