Facebook Twitter Rss

Hükümetten dolar için reçete!

Hükümetten dolar için reçete!.27203
  • Giriş : 16.01.2017 / 09:41:00

Dolardaki önlenemez yükseliş için AK Parti hükümeti harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dolar ve Euro'daki yükselişin zam olarak yansıması vatandaşa zor günler yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli para kullanımı çağrısının da yetersiz kaldığı dolar için hükümetten yeni bir adım geldi.

Döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırılar sürerken, hükümet sert dalgalanmalara karşı finansal reçetesini hazırladı. Hem içerden hem dışarıdan Türkiye ekonomisine yönelik art niyetli, kriz çıkarmaya yönelik gelişmeleri değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye ekonomisine yönelik algıyı bozmaya çalışıyorlar. Bu baskı, sabotaj girişimlerine karşı direniş sürecek" mesajı verdi.

Dövizdeki oynaklığa karşı devreye girecek finansal antibiyotik reçetesinde, açık pozisyona karşı önlemden sermaye tamponuna, opsiyon pozisyonlarından kurumsal risk yönetimine kadar bir dizi başlık yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı Canikli başkanlığında, Türkiye Bankalar Birliği üyeleri, Hazine, BDDK, Merkez Bankası'nın katıldığı finans zirvesinde bir dizi tedbirin yaşama geçirilmesine karar verildi. Ekonomi zirvesinde şu mesajlar verildi: "Ekonomiye yönelik algıyı bozmaya çalışıyorlar. Hane halkı döviz oyununa karşı büyük direniş gösteriyor. Talep tarafındaki erteleme eğilimi kalıcı değil. Nakit sıkıntısı nedeniyle hiçbir firmanın batmasına izin verilmeyecek. Reel sektörün bankalara olan borçlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Kullandırılacak 250 milyarlık kredi ortalama yüzde 90 Hazine garantili."

Meteoroji'den sağanak yağış uyarısı!

9 FETÖ'cü Türkiye'ye gönderildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Merkez repo ihalesi açmadı

Merkez repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesini açmadı.

Türkiye'de işsizlik yine yükseldi

Türkiye'de işsizlik yine yükseldi

Türkiye'de işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.

 

Çin'den Türkiye'ye 300 milyon dolar!

Çin'den Türkiye'ye 300 milyon dolar!

Dünyanın önemli bankalarından Bank of China, 300 milyon dolarını Türkiye'ye getirdi.

Şok! Benzin ve motorine zam!

Şok! Benzin ve motorine zam!

Vatandaşa kötü haber var. Benzin ve motorin fiyatlarına zam geliyor.

 

Erdoğan'dan döviz için flaş açıklama

Erdoğan'dan döviz için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümetten flaş dolar açıklaması!

Hükümetten flaş dolar açıklaması!

Hükümetten yükselen dolarla ilgili önemli bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya