Hükümetten faiz kararına ilk tepki!
Doların yükselişi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı olumlu karşıladığını bildirdi.
Merkez Bankası yılın ilk PPK toplantısını gerçekleştirip açıklamasını yapmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de kararı değerlendirdi. Şimşek; 'Merkez Bankası fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti. Gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti, olumlu.' açıklamasında bulundu.
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