Hükümetten Filistin için açıklama geldi!
Hükümetten açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün İstanbul'da düzenlenen kritik toplantıda alınan Kudüs kararını değerlendirdi ve Filistin davasında bir dönüm noktası yaşandığını belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti ilan etmesi kararına ilişkin konuştu.
Bozdağ şu ifadeleri kullandı:
''Artık Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir ve bu zirveye katılıp bildiriye imza atan ülkelerin tamamı Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kabul ve ilan etmişlerdir. Bu, Filistin meselesinde, Filistin davasında, İsrail-Filistin arasındaki anlaşmazlıklarda tarihi bir dönüm noktasıdır, tarihi bir karardır.
Dün İstanbul'da tarihi bir zirve yapılmıştır. Filistin davasında bir dönüm noktası yaşanmıştır, yeni bir safhaya geçilmiştir. Bugüne kadar olandan başka farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Artık başkenti tanınan bir Filistin devleti vardır, bu devletin ve başkentinin tanınması çağrısı net şekilde ortaya konmuştur.
Kudüs meselesi çözülmedikçe Ortadoğu'daki sorunların çözülmeyeceği de çok aşikardır. Onun için Kudüs'e dönük hesap yapanlar, Kudüs'ün tarihi, uluslararası hukuk ve anlaşmalarla tayin edilmiş statüsünü değiştirmeye kalkanlar, oldubittilerle bunu değiştiremeyeceklerini umarım anlamışlardır. Anlamadılarsa, tabii onlara anlatacak usuller neyse elbette onu da İslam dünyası gerektiği zaman yapacaktır."
NTV
DİĞER HABERLER
Beştepe'den Kudüs için açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kudüs ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli bir açıklamada bulundu.
Başbakan, Cibuti Başbakanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Cibuti Başbakanı Muhammed ile görüştü.
Çavuşoğlu: ABD'nin kararı yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin kararını değerlendirdi.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar
Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.